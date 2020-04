Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταφέρουν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι και τα Μέσα της χώρας από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, ποδόσφαιρο θα παιχτεί ξανά από Αύγουστο με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Ligue1 και η Ligue2 δεν θα καταφέρουν να συνεχιστούν μέχρι το τέλος, ούτε με μέτρα προστασίας και άδειες εξέδρες και αυτό φαίνεται πως είναι απόφαση που πάρθηκε από την Κυβέρνηση και θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η αθλητική δραστηριότητα θα επιστρέψει από Αύγουστο με τη νέα σεζόν, 2020-2021 και από την επόμενη εβδομάδα οι αρμόδιοι φορείς θ' αποφασίσουν για τη βαθμολογία των δύο κατηγοριών, τις ευρωπαϊκές θέσεις, το θέμα προβιβασμού – υποβιβασμού και φυσικά αν θα υπάρξουν πρωταθλητής...

Fin de la saison de football. Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Plus de foot jusqu’en août. L’AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes. #RMCsport

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 28, 2020