Η ήττα (1-0) από την Αρμίνια Μπίλεφελντ επιβεβαίωσε το φινάλε της παρουσίας των «βασιλικών μπλε» στην Bundesliga έπειτα από τρεις δεκαετίες και ο σύλλογος ζει ιστορικές στιγμές...

Οι οπαδοί της Σάλκε ξέσπασαν και έχοντας πετύχει το πούλμαν της ομάδας μετά το παιχνίδι που οριστικοποίησε το τέλος εποχής, φαίνεται ότι κυνήγησαν τους παίκτες!

Δείτε το τρομερό βίντεο:

Schalke players getting chased off the team bus by furious fans after relegation pic.twitter.com/JVh2S4zxhW

— Photos of Football (@photosofootball) April 21, 2021