Γραμμόζης: «Η Σάλκε μπορεί να πάρει κι άλλους βαθμούς» (vid)

Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν τρεις μήνες προκειμένου η Σάλκε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, παίρνοντας την δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα οι «βασιλικοί μπλε» επικράτησαν με 1-0 της Άουγκσμπουργκ και ο Δημήτρης Γραμμόζης κατέκτησε την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Σάλκε.

Βέβαια, η γερμανική ομάδα παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς και η υπόθεση της σωτηρίας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Παρ' όλα αυτά ο Γραμμόζης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, τονίζοντας πως η ομάδα του μπορεί να κατακτήσει περισσότερους βαθμούς.

«Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και έδειξαν πάθος. Αυτό ήταν το κλειδί. Είδατε επίσης ότι η Σάλκε μπορεί να παίξει καλά. Είχαμε ωραίους συνδυασμούς με αρκετά σουτ. Θα πάρουμε κι άλλους βαθμούς», τόνισε μεταξύ άλλων ο 42χρονος προπονητής.

