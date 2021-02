Σάντσο: Ιστορική 50η ασίστ και... πόζα αλά boy-band! (pics & vid)

Σκοράροντας και φτιάχνοντας κι ένα γκολ για τον Νταχούντ στην εύκολη νίκη (3-0) της Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, ο Τζέιντον Σάντσο έδωσε συνέχεια στην περίοδο φορμαρίσματος που διανύει.

Έχει συμμετοχή σε 8 γκολ στα 6 πιο πρόσφατα ματς των Βεστφαλών και επιπλέον έφτασε και στις 50 ασίστ στην Bundesliga για να γίνει ο νεαρότερος στα χρονικά της γερμανικής Λίγκας με τέτοιο αριθμό «σερβιρισμάτων» για τα γκολ των συμπαικτών του.

Την παράσταση στους πανηγυρισμούς τους έκλεψε η πόζα που πήραν μαζί με τους Χάαλαντ, Τσαν και Ρέινα, με τον τελευταίο να κρατιέται πως και πως για να μη γελάσει σε ένα τρομερό στιγμιότυπο!

Solid win, goal n assist. Happy to be the youngest Bundesliga player to reach 50 assists.

Strike a pose@emrecan23

Congrats Hermano! @ReinierJesus20 pic.twitter.com/8oc7TiWRGT

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) February 27, 2021