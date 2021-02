Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της πρώτης νίκης που είχε πάρει η Σάλκε στο πρωτάθλημα έπειτα από 359 ημέρες και 30 παιχνίδια, κάνοντας χατ-τρικ στην επιβλητική επικράτηση επί της Χόφενχαϊμ με το τελικό 4-0 στις 9 του Γενάρη.

Έχοντας σκοράρει γενικά πέντε φορές σε έξι αναμετρήσεις της Bundesliga μέσα στον περασμένο μήνα, ο Χόπε έδειξε ότι η Σάλκε πρέπει και μπορεί να στηριχθεί πάνω του, με αποτέλεσμα να του προσφέρει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι και το 2023!

Von der @knappenschmiede in die Lizenzspielermannschaft: @MatthewHoppe9 hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben

Good morning, America!

MATTHEW HOPPE HAS SIGNED HIS FIRST PROFESSIONAL CONTRACT

#Hoppe2023 pic.twitter.com/xOlqkM03jq

