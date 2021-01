«Έπαιξα 6,5 χρόνια στον Άγιαξ και 7 στη Σάλκε. Αυτοί είναι οι δύο σύλλογοι που νιώθω πιο κοντά μου. Η Σάλκε, όμως, βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και χρειάζονται βοήθεια». Με αυτά τα λόγια, ο Κλάας-Γιαν Χούντελααρ επιβεβαίωσε ουσιαστικά την επιστροφή του στη Bundesliga και τη Σάλκε, η οποία, πλέον, είναι κι επίσημη.

Ο 37χρονος βετεράνος στράικερ υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν με τους Βασιλικούς Μπλε και θα τους βοηθήσει στον πολύ δύσκολο στόχο που έχουν μπροστά τους, να κρατηθούν δηλαδή στα σαλόνια της 1ης κατηγορίας.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ βρίσκεται στην τελευταία θέση, ισόβαθμη με τη Μάιντς στους 7 βαθμούς και στο -5 από τη θέση των μπαράζ, έχοντας σκοράρει μόλις 13 γκολ σε 16 αγωνιστικές (τα 4 στη νίκη-λύτρωση απέναντι στη Χόφενχαϊμ). Αυτό θα προσπαθήσει να διορθώσει και ο βετεράνος θρύλος του κλαμπ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2017 έχοντας φτάσει στη 2η θέση των all-time σκόρερ του συλλόγου στη Bundesliga με 82 γκολ.

Welcome back, @KJ_Huntelaar!

The HUNTER has rejoined the Royal Blues #S04 #Hunter21 | #Huntelaar

— FC Schalke 04 (@s04_en) January 19, 2021