Ο 16χρονος Μουκόκο της Ντόρτμουντ πέτυχε χατ-τρικ στο ντέρμπι με την Σάλκε (vids)

Πριν από λίγες ημέρες, ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μίχαελ Τσορκ, δήλωσε ότι σκοπεύει να εγγράψει τον παίκτη στη λίστα Β των Βεστφαλών, αυτή που αφορά νέους που βρίσκονται στην ομάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια και που μπορούν να δηλωθούν στην UEFA έως και 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα.

Μέχρι τότε ο Μουκόκο συνεχίζει και κάνει τα... δικά του στο γήπεδο. Στο ντέρμπι της Ντόρτμουντ U19 με την αντίστοιχη ομάδα της Σάλκε, κατάφερε να πετύχει όχι ένα, ούτε δύο αλλά τρία τέρματα (!) και να δώσει στον σύλλογο του, την πολυπόθητη νίκη με 3-2.

Στα 14 χρόνια του έπαιξε για πρώτη φορά με την ομάδα Νέων (U19) και πέτυχε 44 γκολ σε 30 παιχνίδια, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μουκόκο έκανε το ντεμπούτο του στη γερμανική Εθνική ομάδα U20, σε ηλικία 15 ετών.

Οπως έχει αποδειχθεί άλλωστε, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ «χτύπησαν» λίρα εκατό, με τον νεαρό επιθετικό, του οποίου το μέλλον του ανήκει...

It's the U19 derby Schalke vs Dortmund.

BVB starlet Youssoufa Moukoko scores a goal - and gets abused by Schalke's fans:

"I will break all your bones"

"Fuck off you SOAB"

"Lay down in your grave"

"fuck off you black ...-"

Moukoko is 15 years old.

Despicable behaviour. #S04 #BVB https://t.co/V9kW9ILKwe

— Alex Truica (@AlexTruica) October 18, 2020