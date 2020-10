Γκέτσε: «Ήμουν πάντα περήφανος που φορούσα τη φανέλα της Ντόρτμουντ» (pic)

O Μάριο Γκέτσε αφήνει την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την Αϊντχόφεν και λέει το δικό του «αντίο» στην ομάδα όπου... περπάτησε κι έγινε ένα από τους σπουδαιότερους παίκτης στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας.

«Θα ήθελα να πω αντίο στο σύλλογο που στηρίζω από παιδί και στους οπαδούς του. Ήμουν πάντα περήφανος που φορούσα τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εύχομαι στον καθένα στο σύλλογο μια επιτυχημένη σεζόν.

Τώρα ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιό μου στην Αϊντχόφεν. Ελπίζω να έχουμε μια σπουδαία σεζόν με τις περισσότερες δυνατές επιτυχίες», είπε χαρακτηριστικά.

I wanted to say goodbye to my youth club and its fans. I was always proud to wear the @BVB jersey. I wish everyone in the club a successful season.

Now I am looking forward to the new chapter at @PSV. I hope we will have a great season and maximum success pic.twitter.com/rOVblKGLAu

— Mario Götze (@MarioGoetze) October 11, 2020