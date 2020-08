Ο Νορβηγός επιθετικός που έκανε ντόρο με τη μετακίνησή του από την Ζάλτσμπουργκ στη Βεστφαλία και από την πρώτη στιγμή φρόντισε να... φορτώσει τα δίχτυα με γκολ, απέδειξε πως τελικά δεν ήταν καθόλου νωρίς για τη μετακίνησή του από την Αυστρία στη Γερμανία και την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του.

Ήταν η ... αποκάλυψη του χειμώνα, το απέδειξε στο γήπεδο σκοράροντας και τώρα που καλοκαίριασε προτού ξεκινήσει η νέα σεζόν, έπρεπε να περάσει από το παραδοσιακό τελετουργικό των ομάδων.

Ανέβηκε σε μια καρέκλα και τραγούδησε το «three little birds» του Bob Marley και μάλιστα το απόλαυσε κι εκείνος μαζί με τους συμπαίκτες του.

Is there anything Haaland can't do?

( via IG/sanchooo10) pic.twitter.com/bmLYoRElL2

— 90min (@90min_Football) August 16, 2020