Τα δύσκολα πέρασαν, η πορεία μετά το restart με τη Νυρεμβέργη ήταν κάτι παραπάνω από αισιόδοξη και πλέον ο Ντίνος Μαυροπάνος ανοίγει νέα σελίδα με τη Στουτγκάρδη.

Έχοντας ανακοινωθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα από τον προβιβασμένο στη Bundesliga σύλλογο, ο Έλληνας σέντερ μπακ πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση, με τη (νέα και εντυπωσιακή) φανέλα της ομάδας και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους followers του στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter.

«Πρώτη προπόνηση, τέλος. Χαρούμενος που συνάντησα τους νέους συμπαίκτες μου και το τεχνικό σταφ σήμερα».

First training session done. Happy to meet my new team-mates and staff today #VfB pic.twitter.com/XJZiWPy4FF

— Dinos Mavropanos (@DMavropanos) August 3, 2020