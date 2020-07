Η Bundesliga έκανε την αρχή στην επιστροφή των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων τρεις μήνες μετά το ολικό stop με την έξαρση του κορονοϊού.

Ολοκληρώθηκε πρώτη σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες Λίγκες και έχει ανακοινώσει πως η έναρξη της επόμενης ποδοσφαιρικής χρονιάς θα σημειωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, το φετινό χειμερινό διάλειμμα θα είναι τέτοιο ελάχιστων ημερών λόγω της ανάγκης να τελειώσει το πρωτάθλημα εγκαίρως για τη διεξαγωγή του αναβληθέντος Euro 2020l.

Στην Ντόρτμουντ, θέλουν να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι σε περίπτωση που ο κόσμος επιστρέψει στις εξέδρες τη νέα αγωνιστική περίοδο, έστω κι αν αποφασιστεί να γεμίζει η μισή χωρητικότητα των κερκίδων...

Borussia Dortmund has begun to intensively prepare to enable home fans to return to the stadium next season in accordance with all health and safety regulations pic.twitter.com/YunOeOhfHc

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 17, 2020