Το τέλος εποχής στη σχέση της Ντόρτμουντ με τον Μάριο Γκέτσε επήλθε και επίσημα. Αρκετές εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Μίκαελ Τσορκ πως ο Γερμανός μεσοεπιθετικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος στη σεζόν, η Μπορούσια προετοίμασε τον τρόπο που θα αποχαιρετήσει ένα δικό της παιδί, που παρά την αμφιλεγόμενη κίνηση να μεταγραφεί στην Μπάγερν Μονάχου στο απόγειο της καριέρας του, έμεινε στις καρδιές των οπαδών με την επιστροφή του το 2016.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί τιμής ένεκεν καθώς δεν βρισκόταν στο ξενοδοχείο της ομάδας το τελευταίο διάστημα λόγω της γέννησης του παιδιού του, τιμήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας πριν από το ματς κόντρα στη Χόφενχαϊμ.

Άπαντες με μάσκες και στη μέση ο «Μάριο» με την πλακέτα και τα άνθη, πόζαραν στην φωτογραφία που έριξε ουσιαστικά τους τίτλους τέλους στην πορεία του με τα Κιτρινόμαυρα, μετά από δύο θητείες και συνολικά 7 χρόνια στην ανδρική της ομάδα.

Mario Gotze has bid farewell to Dortmund for the second time. It has been a journey with ups and downs for the 2014 World Cup Winner #Bundesliga pic.twitter.com/LJvsOOcKjD

— 3neel (@3Neelkenya) June 27, 2020