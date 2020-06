Στη διάθεση του Λισιέν Φαβρ, τέθηκε και πάλι ο Ερλινγκ Χάαλαντ καθώς συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, βγάζοντας κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα, μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ο Νορβηγός επιθετικός των «Βεστφαλών» είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την Μπάγερν, καθώς στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο. Οπως δήλωσε ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Λισιέν Φεβρ, ο Χάαλαντ θα βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του για τον αγώνα του Σαββάτου (13/06) με την Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Ωστόσο, αν δε τον έχει θα χρησιμοποιήσει τους παίκτες που είχε τις προηγούμενες αγωνιστικές, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Favre prematch presser:

“Erling Haaland did everything in training yesterday and looks good. Otherwise, everyone else who was available last week is okay." pic.twitter.com/mWvGlCRB4B

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 11, 2020