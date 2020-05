Ο νεαρός επιθετικός της Ντόρτμουντ με αυτό το γκολ έφτασε τα 13 σε 12 εμφανίσεις με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα και δικαιολογημένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω του. Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα, με τη Σάλκε δεν ήθελε να πει και πολλά καθώς απάντησε σε τέσσερις ερωτήσεις με μόνο 11 λέξεις...

Παρ' όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά, όπου ο Χάαλαντ δείχνει πως δεν του αρέσουν τα πολλά λόγια. Προτιμάει να δίνει απαντήσεις στο γήπεδο παρά σε συνεντεύξεις. Στο παρελθόν ακόμα και όταν μας πρωτοσυστήθηκε με τη φανέλα της Σάλτσμπουργκ σε δηλώσεις που πραγματοποιούσε, δεν μπορούσαν να βγουν αρκετές λέξεις από το στόμα του...

Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σύμφωνα και με τον Χάαλαντ παρακάτω είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον νεαρό Νορβηγό επιθετικό να απαντάει σε κάθε του δήλωση με μετρημένες κουβέντες...

