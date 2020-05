Ο Φάμπρεγας είδε Bundesliga και είχε πολλές απορίες... (pics)

Ο Ισπανός χαφ της Μονακό, το μεσημέρι του Σαββάτου απόλαυσε ξανά ποδόσφαιρο, από τον καναπέ του σπιτιού του στο Πριγκηπάτο, όπου πλέον απλά παραμένει με αρκετό ελεύθερο χρόνο από τη στιγμή που η Ligue1 έχει διακοπεί οριστικά και η Παρί στέφθηκε Πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Αντικρίζοντας, λοιπόν, τη νέα τάξη πραγμάτων στο γερμανικό ποδόσφαιρο, ο Φάμπρεγας εξέφρασε όλες εκείνες τις απορίες που δημιουργήθηκαν στον καθένα που κάθισε να δει τα παιχνίδια...

«Χαίρομαι που επέστρεψε το ποδόσφαιρο, αλλά θα χρειαστούν... χρόνια για να συνηθίσουμε όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Είναι σαν να βλέπεις προπόνηση. Ακούς παίκτες και προπονητές να φωνάζουν. Τώρα θα εκτιμήσουμε τη δύναμη των οπαδών όσο ποτέ άλλοτε. Οι παίκτες έχουν αποστάσεις τη στιγμή που διαλέγουν το μισό του γηπέδου όπου θα ξεκινήσουν, αλλά αμέσως μετά έρχονται σε απόλυτη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο διεκδικώντας τη μπάλα... Και επίσης, απαγορεύεται να πανηγυρίζεις με τους συμπαίκτες σου; Δεν το ήξερα αυτό...» έγραψε ο άλλοτε αστέρας των Τσέλσι, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα...

Glad football is back, we all needed it but it will take ages to get used to this new world of football.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 16, 2020