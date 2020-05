Ντόρτμουντ - Σάλκε: Το πρώτο ρεκόρ μετά την πανδημία «έσπασε» στο ντέρμπι (pic)

Ενα ματς ιδιαίτερης σημασίας για όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Bundesliga επιστρέφει με ντέρμπι.

Σημαντικό παιχνίδι είναι για τον νεαρό μέσο των «Βεστφαλών» Τζιοβάνι Ρέινα, καθώς πραγματοποιεί για πρώτη φορά το ντεμπούτο του στη βασική 11αδα της ομάδας σε ηλικία 17 ετών και 185 ημερών. Τα πολλά προβλήματα και οι ελλείψεις, δεν άφησαν και πολλά περιθώρια στον Λισιέν Φαβρ ο οποίος επέλεξε τον 17χρονο σταρ των «Βεστφαλών», Τζιοβάνι Ρέινα να ξεκινήσει βασικός.

Ετσι γίνεται ο νεότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκινάει φέτος σε ενδεκάδα ομάδας της Bundesliga!

Giovanni Reyna is the youngest player to start a Bundesliga game this season: 17 years and 185 days old.

