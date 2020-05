Το Yellow Wall θα μείνει δίχως ζωή... Δίχως ένταση... Δίχως πάθος... Δίχως καρδιά για την ομάδα.

Το μεγάλο ντέρμπι της Ντόρτμουντ με την Σάλκε στην επανέναρξη της Bundesliga θα είναι βουβό και αυτό παίρνει λίγη από τη χαρά που αισθάνεται ο κόσμος για την συνέχιση της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας...

«Δεν έχουμε βιώσει ξανά μια τέτοια κατάσταση και μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου... Όταν σκέφτομαι ότι θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια και θα είμαι μόνος μου δίχως τον κόσμο εδώ, με ανατριχιάζει μπορώ να πω... Είναι πολύ άσχημη η εικόνα και επηρεάζει ψυχολογικά. Οι οπαδοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όπως τα συναισθήματα και οι φωνές. Όμως θα πρέπει για λίγο να μείνουμε δίχως αυτά...» ήταν τα λόγια του εκφωνητή της Ντόρτμουντ, Νόρμπερτ Ντίκελ...

Δείτε το βίντεο:

#Revierderby.

One of the most heated games in world football.

Westfalenstadion.

Borussia Dortmund.

Schalke.

And not a single soul in attendance.

#BVBS04 pic.twitter.com/u9mjrwAApM

— DW Sports (@dw_sports) May 14, 2020