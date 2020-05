Σάλος έχει ξεσπάσει στις τάξεις της Χέρτα Βερολίνου και της Bundesliga μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Facebook και δείχνει τον Σάλομον Καλού να σπάει μια σειρά από κανόνες στις ατομικές προπονήσεις εν μέσω κορονοϊού.

Ο 32χρονος Ιβοριανός επιθετικός εμφανίζεται να κάνει χειραψίες με το προσωπικό και τους παίκτες, εισέβαλε σε χώρο όπου προπονούνταν ατομικά ο συμπαίκτης του, Τζόρνταν Τορουναρίγκα, ενώ, μάλιστα, στο τέλος της live μετάδοσης έκραξε εμμέσως τη Λίγκα για το ζήτημα της περικοπής μισθών, κουνώντας ειρωνικά ένα κομμάτι χαρτί.

Αμέσως η απάντηση του συλλόγου ήρθε μέσω της αποβολής του παίκτη από τις προπονήσεις, με την DFL να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα με την συμπεριφορά του, την ημέρα μάλιστα που επιβεβαιώθηκαν 10 κρούσματα στις ομάδες της Bundesliga.

Hier das Video von #Kalou aus dem Facebook Livestream: #Hertha #Bundesliga

"They took eleven percent" "Why are they f**ing with us?" pic.twitter.com/ezM0kEgeSJ

— Christopher Hahn (@Hahnebuechen) May 4, 2020