Συγκεκριμένα, από τον σύλλογο ενημέρωσαν πως 23 άνθρωποι από την ομάδα ήταν αρνητικό στον Covid-19, ενώ ένας ακόμα παίκτης ήταν θετικός σ' αυτόν. Περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν αυτός ο παίκτης δεν είναι γνωστές προς το παρόν.

Από την Άιντραχτ λένε πως στις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστά κι άλλα αποτελέσματα.

Θυμίζουμε πως στις 20/3 έγινε γνωστό το πρώτο κρούσμα στην ομάδα και οι άπαντες στο ποδοσφαιρικό τιμ έχουν τεθεί σε καραντίνα.

The results of the first series of #Corona tests are in. 23 people tested negative for COVID-19 and one more player is positive. Further results will follow in the coming days.#SGE

