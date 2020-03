Οι οργανωμένοι φίλοι της VfB ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν όσο γίνεται τους Ιταλούς που το πήραν αψήφιστα και τώρα αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τον Covid-19.

Ο σύνδεσμος Commando Cannstatt ανακοίνωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για ν' αποσταλούν σε νοσοκομείο της Ιταλίας, ενώ, το γκρουπ Schwabensturm τόνισε πως τα μέλη του είναι καθαρά από τον ιό και θέλουν να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Το ποδόσφαιρο παίζει κι αυτό το ρόλο του σε αυτές τις τρομερά δύσκολες στιγμές!

VfB Stuttgart ultra group Commando Cannstatt are raising donations for an Italian hospital.

Another #VfB group, Schwabensturm, say most of their members are not part of any #COVID19 risk group and offer their help.

The levels of solidarity in Germany's ultra scene. Amazing. https://t.co/7h78a28VRp

— Felix Tamsut (@ftamsut) March 16, 2020