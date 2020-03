«Συμφωνία Μενιέ-Ντόρτμουντ για το καλοκαίρι»

Μετά από τέσσερα χρόνια στο Παρίσι, ο Τομάς Μενιέ ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Γερμανία για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αυτό προκύπτει σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για συμφωνία των Βεστφαλών με τον Βέλγο, προκειμένου να υπογράψει στο κλαμπ όταν ολοκληρωθεί το τρέχον συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 29χρονος αμυντικός βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες της διάρκειας του, δεν είχε έρθει σε επαφή για ανανέωση κι έτσι έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί από τώρα για το επόμενο, με την Μπορούσια να είναι κοντά σε μια σημαντική προσθήκη για τα μετόπισθεν, την αχίλλειο πτέρνα της στη φετινή σεζόν.

Σημειώνεται ότι ο Μενιέ έχει καταγράψει 27 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ στη φετινή σεζόν με τους Παριζιάνους.

