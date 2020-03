Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε πως η διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα μπορεί να διεξαχθεί μόνο κεκλεισμένων των θυρών. Ολες οι χώρες τη Ευρώπης, προσπαθούν με κάθε τρόπο να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού.

Wednesday's Bundesliga game between Borussia Mönchengladbach and FC Köln will be played at an empty Borussia-Park due to coronavirus concerns. #BMGKOE #Gladbach #DieFohlen #Effzeh

Full story https://t.co/4uyFVd5BXg.

— Bulinews (@bulinewsdotcom) March 10, 2020