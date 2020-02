Σοκ στην Λεβερκούζεν με τον Φόλαντ

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν οι φιλοδοξίες της Μπάγερ Λεβερκούζεν να διεκδικήσει μέχρι το τέλος της σεζόν το εισιτήριο για το Champions League, μέσω μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της Bundesliga.

Στον αγώνα με την Άουγκσμπουργκ ο επιθετικός Κέβιν Φόλαντ, πρώτος σκόρερ των Ασπιρινών (έντεκα γκολ) και πρώτος πασέρ (εννέα ασίστ), τραυματίστηκε στους συνδέσμους του αριστερού αστραγάλου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο 27χρονος ποδοσφαιριστής θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την Λεβερκούζεν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League.

Kevin Volland has torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will be out for around 3 months.

