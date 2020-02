Προτού οι ποδοσφαιριστές του Λουσιέν Φαβρ φτάσουν στο τελικό 4-0 κόντρα στους «αετούς» το βράδυ της Παρασκευής, ο κόσμος των Βεστφαλών είχε φροντίσει να κλέψει την παράσταση με το κορεό που έκανε την εμφάνισή του.

«Μεγάλη πόλη, Ντόρτμουντ, το όνειρό μου...» ήταν η επιγραφή προτού εμφανιστούν σημεία της πόλης για την οποία οι οπαδοί έδειξαν την αγάπη τους.

Borussia Dortmund fans unveiled this superb choreography before their game against Frankfurt tonight. Art.

"Big city, DORTMUND, My dream." pic.twitter.com/JBK8Abe818

