Με τον Μασούρα να πετυχαίνει τα πρώτα του δυο γκολ στη Bundesliga εν ριπή οφθαλμού η ουραγός Μπόχουμ σόκαρε τη Ντόρτμουντ με 2-0 και μπήκε ξανά στη μάχη της παραμονής!

Στο ντεμπούτο του στη Bundesliga μπορεί να μην προκάλεσε... ντόρο, αλλά φαίνεται πως ο Γιώργος Μασούρας περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Στη δεύτερη του εμφάνιση με τη Μπόχουμ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε τα πρώτα του δυο γκολ στη Γερμανία μέσα σε ένα εκρηκτικό δίλεπτο και οδήγησε μόνος του την ομάδα του σε ένα ανέλπιστο τρίποντο απέναντι στη Ντόρτμουντ (2-0).

Στο 33΄ο Μασούρας χτύπησε για πρώτη φορά όταν έπειτα από χαμηλή σέντρα - σουτ του Χόφμαν σκόραρε με προβολή σε κενή εστία για το 1-0. Προτού μάλιστα η Ντόρτμουντ προλάβει να... χωνέψει το πρώτο γκολ, κατέφτασε και το δεύτερο. Στο 35΄ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ μετά από τραγικό λάθος των Βεστφαλών κι εκτέλεσε με σκαφτό σουτ τον Κόμπελ για το τελικό 2-0 των γηπεδούχων.

GIORGOS MASOURAS OPENS THE SCORING!!! PHILIPP HOFMANN WITH A GREAT ASSIST!!! 📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/gHPtcI7LVL

GIORGOS MASOURAS AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/oHmNN7bifB