Μεγάλο είναι το σκάνδαλο στη Γερμανία σχετικά με την πραγματική ηλικία του Γιουσουφά Μουκοκό, καθώς ο πατέρας του αποκάλυψε ότι είναι κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος!

Είχε βρεθεί στο προσκήνιο ως ο νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στη Bundesliga, όπως επίσης και ως ο πιο νέος σε ηλικία σκόρερ της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά, όμως, ο Γιουσουφά Μουκοκό είναι στα πρωτοσέλιδα για ένα απίστευτο σκάνδαλο!

Ο ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, ο οποίος φέτος αγωνίζεται δανεικός στη γαλλική Νις, ήταν εδώ και καιρό μπλεγμένος στο εν λόγω ηλικιακό σκάνδαλο, αφού τον Μάρτιο του 2023 είχε βγει στο φως δημοσιότητας ένα πιστοποιητικό που αποδείκνυε ότι ο Μουκοκό ήταν κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος.

Πλέον, η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε σημείο... καμπής, καθώς ο πατέρας του Μουκοκό έκανε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον ίδιο. Και αυτές δεν αφορούν μόνο την ηλικία του ποδοσφαιριστή.

«Έχοντας επίγνωση της ποινικής ευθύνης μιας ψευδούς ένορκης κατάθεσης, δηλώνω ότι δεν είναι ο βιολογικός μου γιος και στης συζύγου μου, ούτε γεννήθηκε το 2004 στο Γιαουντέ του Καμερούν. Πήρε ψεύτικο πιστοποιητικό γέννησης για αυτόν», ανέφερε ο πατέρας του μιλώντας σε ντοκιμαντέρ, όπως αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Στη συνέχεια, ο πατέρας του Μουκοκό μίλησε για την ακριβή ημερομηνία γέννησης του άλλοτε πολλά υποσχόμενου ταλέντου στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Μουκοκό γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 2000 και όχι στις 20 Νοεμβρίου 2004, επομένως σήμερα είναι 24 ετών και όχι 20!

Youssoufa Moukoko’s alleged father has accused him of lying about his age.



“He is not my biological son nor that of my wife. He wasn’t born on 20/11/2004 in Yaoundé, Cameroon, but on 19/07/2000.



He was made four years younger than he actually was he was registered as 2004." pic.twitter.com/kaXaMSqFZg