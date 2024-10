Η Λειψία θα πορευτεί χωρίς τον Τσάβι Σίμονς για μερικές εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ.

Ο Τσάβι Σίμονς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες, καθώς τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λειψίας με τη Λίβερπουλ στο Champions League.

Ο 21χρονος μέσος αποχώρησε από τον αγώνα με τους Reds στο 78ο λεπτό. Μετά από εξετάσεις που έγιναν την Παρασκευή (24/10), επιβεβαιώθηκε ότι θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός. Η Λειψία ανακοίνωσε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πώς θα προχωρήσουν με τη θεραπεία του.

Ο Ολλανδός μέσος είχε ξεκινήσει τη σεζόν με το δεξί, μετρώντας 3 γκολ και μοιραζόντας 2 ασίστ σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

ℹ️ @xavisimons suffered a ligament injury in his left ankle during yesterday's Champions League game against Liverpool FC and will therefore be sidelined for several weeks. A decision on how to treat the injury is yet to be made.



Wishing you a speedy recovery, Xavi! 🙏 pic.twitter.com/GimkkfQoOo