Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο διανύει την τελευταία του χρονιά στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι να είναι πιθανοί προορισμοί του 42χρονου προπονητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports», η Μπάγερ Λεβερκούζεν γνωρίζει ότι έιναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει τον Τσάμπι Αλόνσο και προετοιμάζεται ήδη για την πιθανή αποχώρηση του προπονητή της.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, η Μπάγερν Μονάχου που βρισκόταν σε αναζήτηση του διαδόχου του Τόμας Τούχελ είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει τον Ισπανό τεχνικό, όμως εκείνος επέλεξε να μείνει στις Ασπιρίνες και να τις βοηθήσει να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στην Bundesliga.

Με βάσει τα όσα αναφέρει ο έγκριτος Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, πλέον υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου ότι θα είναι δύσκολο να διατηρήσουν τον 42χρονο προπονητή στον πάγκο τους και τη νέα σεζόν, επομένως αναζητούν ήδη αντικαταστάτη.

Το συμβόλαιο του Αλόνσο με την Μπάγερ έχει ισχύ μέχρι το 2026, ωστόσο έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται τα ονόματα των ομάδων που... περιμένουν στη γωνία και ετοιμάζονται να τον δελεάσουν σε περίπτωση που βρουν ευκαιρία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για τις Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, όπως είχε αποκαλύψει η «Relevo» έχει στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον και στο καλοκαίρι του 2025, και βλέπει τον Τσάμπι ως ένα άτομο που θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία της Βασίλισσας, παρά το ότι ο Αντσελότι έχει συμβόλαιο με τους Μερένγκες έως το 2026.

Bayer Leverkusen are preparing for Xabi Alonso's departure at the end of the season.



Sebastian Hoeneß and Sandro Wagner are names being considered as replacements.



Real Madrid and Manchester City are possible destinations for Alonso.



