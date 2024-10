Θερμής υποδοχής από τον κόσμο της Κολωνίας έλαβε το τελευταίο ματς του Λούκας Ποντόλσκι, ο οποίος κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 39 του χρόνια.

Το «αντίο» του Λούκας Ποντόλσκι στο ποδόσφαιρο ήταν όσο... heavy metal του αναλογούσε. Ο Γερμανός επιθετικός με καριέρα σε Άρσεναλ και Μπάγερν μεταξύ άλλων, κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 39 του έτη και αποχαιρέτησε το άθλημα μπροστά στον κόσμο της Κολωνίας, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Στο τελευταίο του παιχνίδι ο Γερμανός φόρεσε ξανά τη φανέλα των Κριαριών στη φιλική αναμέτρηση με την «Team Poldi» μπροστά σε 50 χιλιάδες κόσμο, ο οποίος αποθέωσε τον 39χρονο. «Τέλος το γήπεδο τώρα» είπε ο Ποντόλσκι μετά το φινάλε του αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του γερμανικού ποδοσφαίρου όπως οι Μάνουελ Νόιερ, Ματς Χούμελς και Γιόακιμ Λεβ.

Στο φινάλε ματς βρέθηκε στις εξέδρες και άναψε καπνογόνα μαζί με τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, με τον ουρανό να βάφεται... κόκκινος στα χρώματα της Κολωνίας.

Πέρα από τα Κριάρα ο Ποντόλσκι κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε για τις Άρσεναλ, Μπάγερν, Ίντερ και Γαλατάσαραϊ μεταξύ άλλων, ενώ το 2014 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γερμανία.

Lukas Podolski’s testimonial, his last game as a player at his beloved 1. FC Köln’s Müngersdorfer Stadion in Cologne, ended exactly like you would expect it to:



Pyro and tears ❤️#Effzeh pic.twitter.com/s1qieuLc96