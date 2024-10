Προληπτικά εκτός αποστολής για την εθνική Γερμανίας τέθηκε ο Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ισχίο του που θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για λίγο διάστημα.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι ο Τζαμάλ Μουσιάλα ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο ισχίο που διαπιστώθηκε έπειτα από σχετικές ιατρικές εξετάσεις.

Ο Μουσιάλα ένιωθε ενοχλήσεις από την αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και τώρα θα μείνει προληπτικά εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει και να μην επιβαρύνει άλλο το ισχίο του.

ℹ️ Following an examination by the club’s medical staff, Jamal Musiala will be sidelined for the time being with a hip problem.



