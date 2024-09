Εικόνες που θα ζήλευαν και οι πιο εμβληματικές κερκίδες του πλανήτη. Παρ'ότι, είδαν την ομάδα τους να κατρακυλά στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, οι οπαδοί της Χάνσα Ροστόκ παραδίδουν μαθήματα ατμόσφαιρας.

Μιλήστε τους για αφοσίωση και ατμόσφαιρα... Οι οπαδοί της Χάνσα Ροστόκ παρέδωσαν... σεμινάρια ως προς τα παραπάνω στην τεσσάρα της ομάδας τους κόντρα Ούντερχασινγκ (24/09| 4-1) για την 3. Liga.

