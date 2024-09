Σύμφωνα με την «Bild» η Μπάγερν Μονάχου απέρριψε την ευκαιρία να αποκτήσει τον Κιέζα από τη Γιουβέντους καθώς αναζητούσε παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, η Μπάγερν Μονάχου «ψάχτηκε» για ένα ακόμη επιθετικό μαζί με τον Μίκαελ Ολίσε της Κρίσταλ Πάλας. Ωστόσο, μετά την εξασφάλιση των υπηρεσιών του Γάλλου, οι Βαυαροί δεν έπεισαν τους υπόλοιπους μεταγραφικούς τους στόχους. Οι Τσάβι Σιμόνς και Ντεσιρέ Ντουέ έριξαν «άκυρο» στις προτάσεις της προτιμώντας αυτές των Λειψίας και της Παρί Σεν Ζερμέν αντίστοιχα, αφήνοντας την Μπάγερν «γυμνή» σε επιθετικές λύσεις.

Κατά συνέπεια, ο Βινσέντ Κομπανί θα πρέπει να βασιστεί φέτος στον Σερζ Γκνάμπρι, παίκτη για τον οποίο ο σύλλογος ενδιαφερόταν να... ξεφορτωθεί το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την «Bild», πριν η Λίβερπουλ αποκτήσει τον Φεντερικό Κιέζα από τη Γιουβέντους, η Μπάγερν είχε την ευκαιρία να υπογράψει τον Ιταλό, αλλά φέρεται να απέρριψε αυτή την προοπτική γιατί έψαχνε παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ιταλού.

- @FabrizioRomano: 'I can confirm, as Bild have claimed, that Federico Chiesa was an option for Bayern earlier in the summer, before he ended up joining Liverpool. Bayern were offered this possibility in June but their top target was always a different kind of player like Michael… pic.twitter.com/pcVjWEDe9F