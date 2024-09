Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθησαν στο Γκελζενκίρχεν ανάμεσα σε οπαδούς της Σάλκε και της Μπρέντα μετά το φιλικό των ομάδων. Οπαδοί της Τβέντε στο πλευρό των Γερμανών.

Συνέβη κι αυτό... Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθησαν στο Γκελζενκίρχεν μετά τη φιλική αναμέτρηση της Σάλκε με την Μπρέντα. Οπαδοί της ολλανδικής ομάδας δέχθηκε επίθεση στην επιστροφή από αυτούς της Σάλκε, οι οποίοι είχαν και την υποστήριξη αυτών της Τβέντε (αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League). Από τη συμπλοκή υπήρξαν αρκετοί τραυματίες, ενώ χρειάστηκε η βίαιη επέμβαση της αστυνομίας για να σταματήσουν τα επεισόδια. Η αστυνομία εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της, αφού δεν μπορεί να παραχωρεί δυνάμεις και για τις φιλικές αναμετρήσεις.

04.09.2024, Schalke 04🇩🇪 & Twente Enschede🇳🇱 vs NAC Breda🇳🇱, 20x40, The police broke up the fights and reported multiple injured fans on both sides, check more here: https://t.co/mFE8dgXCq7 pic.twitter.com/MM1GHtyiXi