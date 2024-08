Ο Μαξιμίλιαν Μπάιερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ, καθώς οι Βεστφαλοί ήρθαν σε συμφωνία με την Χόφενχαϊμ για τη μεταγραφή του.

Παίκτης της Ντόρτμουντ πρέπει να θεωρείται ο Μαξιμίλιαν Μπάιερ. Οι Βεστφαλοί ήταν στην «pole position» για τη μεταγραφή του νεαρού επιθετικού της Χόφενχαϊμ, τον οποίο ήθελε και η Λίβερπουλ και τελικά κατάφεραν να «κλείσουν» το deal.

Τα δυο κλαμπ της Bundesliga τα βρήκαν για ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 21χρονος φορ θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ την ερχόμενη Δευτέρα (12/8) και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2029.

🟡⚫️🇩🇪 Maximilian Beier to Borussia Dortmund, here we go! Deal in place as expected for German striker.



Fee around €30m for Beier to join BVB as he agreed personal terms earlier this week, as revealed.



Medical booked. Contract will be valid until 2029, as @Plettigoal reported. pic.twitter.com/FhaMd2CoQe