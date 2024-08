Ολα δείχνουν ότι ο Καρίμ Αντεγέμι θα παραμείνει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ από τη στιγμή που η Γιουβέντους δεν δείχνει να... ψήνεται για να κάνει δικό της τον παίκτη.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ αναμένεται να διατηρήσει στο ρόστερ της τον Καρίμ Αντεγέμι.

Η Γιουβέντους, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν έστειλε ποτέ την επίσημη πρότασή της στην Ντόρτμουντ για τον παίκτη και έτσι οι όποιες συζητήσεις έγιναν έμειναν στη... μέση. Κάποια αλλαγή στο μέλλον του παίκτη ενδέχεται να υπάρξει μόνο αν προκύψει κάποια τρελή πρόταση για την απόκτησή του.

Ο 22χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός, τη χρονιά που μας πέρασε κατέγραψε σε 34 ματς 5 γκολ και 2 ασίστ, ενώ μετράει συνολικά 232 ματς με 85 τέρματα και 52 ασίστ στην επαγγελματική του διαδρομή.

🟡⚫️ Borussia Dortmund are fully expected to keep Karim Adeyemi at the club this summer, as revealed.



Juventus deal currently OFF as they never sent bids to BVB, only discussed on player side.



After recent sales, BVB plan to keep Adeyemi unless they receive a crazy bid. pic.twitter.com/HIf9z0iHy7