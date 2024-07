Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bundesliga, καθώς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Άουγκσμπουργκ και ανακοινώθηκε.

Η επιθυμία του Δημήτρη Γιαννούλη να παραμείνει στο εξωτερικό έγινε πραγματικότητα. Παρά τις εξαιρετικές προσφορές που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (αμφότερες απέσυραν το ενδιαφέρον τους), ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ «μετακόμισε» στη Γερμανία για λογαριασμό της Άουγκσμπορυγκ.

Aφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο Κατερινιώτης μπακ έβαλε την υπογραφή του σε τετρατετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι έως το 2028 και ανακοινώθηκε επίσημα. Μάλιστα όπως έκαναν γνωστό οι Γερμανοί ο Γιαννούλης θα αγωνίζεται με τη φανέλα με το Νο. 13.

Our new number 13, Dimitris Giannoulis 👏



FC Augsburg welcomes the Greek international who joins us on a contract until 2028. Welcome, Dimitris! pic.twitter.com/iu8vcz42jx