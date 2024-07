Γερμανικό δικαστήριο έκρινε άδικη την απόλυση του Ελ Γκαζί από τη Μάιντς μετά από ανάρτησή του σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας.

Η Μάιντς προχώρησε σε απόλυση του Ολλανδού ποδοσφαιριστή Ανουάρ Ελ Γκαζί για τα σχόλιά του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και στην στήριξή του στην Παλαιστίνη. Το club είχε ζητήσει στον παίκτη να ανακαλέσει κι εκείνος αρνήθηκε καταθέτοντας αξίωση προστασίας απόλυσης στο εργατικό δικαστήριο ώστε να αποδειχθεί αν η μονομερής λύση του συμβολαίου του ήταν παράνομη ή όχι.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα σχόλια του Ελ Γκαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν δικαιολογούσαν την άμεση διακοπή της εργασιακής σχέσης του με τον σύλλογο. Κήρυξε άκυρη την απόλυση του Ολλανδού υπηκόου, ο οποίος έχει μαροκινές ρίζες, διέταξε τη Μάιντς να τον επαναφέρει ως παίκτη της και να τού δώσει καθυστερημένες αποδοχές και άλλα μπόνους αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ!

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα σχόλια του Ελ Γκαζί προστατεύονταν από τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου.

