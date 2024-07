Κρόος: «Η μετανάστευση στη Γερμανία είναι πολύ ανεξέλεγκτη»

Ο πολύπειρος διεθνής μέσος, Τόνι Κρόος, δήλωσε ότι η «ανεξέλεγκτη» μεταναστευτική ροή έχει αλλάξει τη χώρα του στη δεκαετία από τότε που έφυγε και μετακόμισε στη Μαδρίτη.

Ο Τόνι Κρόος πρώην πλέον αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έφυγε από την πατρίδα του πριν από δέκα χρόνια για να «υπηρετήσει» τη «βασίλισσα», επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι για να αγωνιστεί με τη φανέλα της χώρας του στο Euro 2024.

Σε μια συνέντευξη που καταγράφηκε πριν η Γερμανία ηττήθει 2-1 από την Ισπανία στα προημιτελικά του τουρνούα την περασμένη εβδομάδα - στον τελευταίο του επαγγελματικό αγώνα - ο Κρόος δήλωσε ότι καλωσορίζει τους μετανάστες, αλλά όπως είπε η Γερμανία δεν έχει πετύχει στη διαχείριση της μαζικής μετανάστευσης.

Συνέκρινε μάλιστα την Ισπανία με τη Γερμανία πάνω σε αυτό το θέμα ως φιλοξενούμενος ενός συντηρητικού podcast [των Markus Lanz και Richard David Precht] στο οποίο μιλούσε, συμφώνησε ότι αισθάνθηκε ότι υπήρξε «απώλεια ελέγχου» όσον αφορά τη μετανάστευση στη χώρα του και πως θα αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια για την κόρη του στη χώρα της ιβηρικής.

«Πιστεύω ότι ο έλεγχος σε ορισμένα θέματα έχει απλώς χαθεί λίγο με τα χρόνια και υπάρχει λόγος γι' αυτό», είπε, σύμφωνα με την Telegraph και την BILD.

Είπε πάντως ότι ήταν «σπουδαίο» το γεγονός ότι η Γερμανία υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες τους μετανάστες, αλλά πρόσθεσε: «ήταν απλά πολύ ανεξέλεγκτο, το υποτιμήσαμε».

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Γερμανία είναι μια σπουδαία χώρα, απολαμβάνουμε πραγματκά να είμαι εκεί, αλλά δεν είναι ακριβώς η Γερμανία που ήταν - όπως ήταν πριν από δέκα χρόνια».

Ο Lanz -ένας εκ των παρουσιαστών του podcast- ρώτησε τι έχει αλλάξει συγκεκριμένα, κι ο Κρόος απάντησε:

«Είναι ένα συναίσθημα... πώς να το εκφράσω καλύτερα χωρίς να χαρακτηριστώ...», διστάζει και τελικά το διατυπώνει χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα: «Αν συγκρίνω με την Ισπανία: έχω μια κόρη επτά ετών. Αν ήταν μεγαλύτερη και κάποιος με ρωτούσε αν θα άφηνα την 14χρονη κόρη μου να βγει στις 11 το βράδυ στην Ισπανία ή σε μια μεγάλη γερμανική πόλη, θα έλεγα Ισπανία αυτή τη στιγμή».

«Παρατηρούμε, για παράδειγμα ότι ένα από τα θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους είναι η μετανάστευση. Αυτή η χώρα καλωσορίζει τους ανθρώπους και το βρίσκω εντυπωσιακό απλώς ήταν πολύ ανεξέλεγκτο. Δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτή τη θεμελιωδώς πολύ θετική προσέγγιση ή σκέψη. Απλώς το υποτιμήσαμε», πρόσθεσε.

