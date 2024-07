Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Άουγκσμουργκ πιέζει για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ στο παιχνίδι βρίσκονται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης παραμένει στην αγορά των ελεύθερων και «ψάχνεται» για ομάδα του εξωτερικού. Ένα κλαμπ που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα αριστερού μπακ είναι η Άουγκσμπουργκ και σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η ομάδα της Bundesliga πιέζει για την απόκτηση του, με τον 28χρονο να είναι ανοιχτός να μετακομίσει στη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα ο Γιαννούλης έχει στα χέρια του μεγάλες προτάσεις από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θυμίζουμε πως τόσο ο Δικέφαλος, όσο και το Τριφύλλι έχουν επικοινωνήσει πως έχουν αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Έλληνα ακραίου οπισθοφύλακα.

⚪️🟢🔴 FC Augsburg, still pushing to sign Dimitrios #Giannoulis as a free agent!



The 28 y/o left-back is still open to join FCA as he wants to play in the Bundesliga. But understand that three clubs from Greece now are trying to hijack the deal with official top offers to the… pic.twitter.com/j5LfKAy4tJ