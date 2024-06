Ο Γιόζιπ Στάνισιτς επέστρεψε στη Μπάγερν μετά το δανεισμό του στη Λεβερκούζεν και υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βαυαρούς μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Γιόζιπ Στάνισιτς την σεζόν που πέρασε πανηγύρισε το πρώτο νταμπλ ως δανεικός στην ιστορία της Λεβερκούζεν, όμως από τη νέα σεζόν θα παλέψει για την κορυφή με τη φανέλα της Μπάγερν.

Ο Στάνισιτς δήλωσε στην ιστοσελίδα της Μπάγερν ότι χαρούμενος που θα αγωνιστεί για τον σύλλογο του και ότι θα δώσει τα πάντα για να κατακτήσει όσους περισσότερους τίτλους μπορεί :«Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα ένα νέο συμβόλαιο με τον σύλλογό μου, την Μπάγερν. Ήμουν οπαδός αυτού του συλλόγου για όσο θυμάμαι τον εαυτό μου

Είμαι ευγνώμων στην Λεβερκούζεν επειδή έμαθα πολλά πράγματα εκεί, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Έπαιξα αρκετά ματς, έδειξα τι μπορώ να κάνω και μπήκα σε ρυθμό. Έχει μεγαλώσει η αυτοπεποίθησή μου και πιστεύω ότι επιστρέφω όντας καλύτερος παίκτης.

Οι στόχοι μου είναι ξεκάθαροι: να δώσω τα πάντα στην Μπάγερν και να κατακτήσω όσους περισσότερους τίτλους μπορώ. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι σου». Ο 24χρονος Κροάτης με τη φανέλα της Λεβερκούζεν μέτρησε 38 εμφανίσεις και 4 γκολ.

