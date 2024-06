Την φανέλα της Ντόρτουντ προβάρει ο Σερού Γκιρασί, ο οποίος άναψε το πράσινο φως στους Βεστφαλούς που με τη σειρά τους θα πληρώσουν τη ρήτρα του στη Στουτγκάρδη ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

Επόμενος προορισμός... Ντόρτμουντ για τον Σερού Γκιρασί. Ο Αφρικανός επιθετικός έκανε το μεγάλο «μπαμ» τη φετινή περίοδο με τη φανέλα της Στουτγκάρδης, στάθηκε καταλυτικός στην εντυπωσιακή σεζόν των Σουηβών και με 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα από ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρόλα αυτά εκείνος δεν το... κουνάει από τη Bundesliga! Όπως αποκάλυψε άλλωστε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ντόρτμουντ ήρθε σε συμφωνία με τον Γκιρασί και ανακοίνωσε στη Στουτγκάρδη πως ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Βεστφαλοί δούλευαν εδώ και μήνες πάνω στην περίπτωση του 28χρονου φορ και τελικά αναμένεται να επιβραβευτούν για τις προσπάθειές τους, αποκτώντας έναν από τος «φονικούς» επιθετικούς του πρωταθλήματος σε χαμηλό κόστος.

Πέρα από τη Ντόρτμουντ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Αφρικανού είχε δείξει και η Άρσεναλ, όμως οι Κιτρινόμαυροι αναμένεται να κόψουν πρώτοι το νήμα και να τον ανακοινώσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.

