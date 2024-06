Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία η Μάιντς είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ, Χρήστου Τζόλη.

Την ώρα που ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στη Γερμανία με την Εθνική Ελλάδας τα «σενάρια» για το μέλλον του... δίνουν και παίρνουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Rheinische Post» η Μάιντς είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή το φαβορί για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν πρόκειται για το μοναδικό κλαμπ της Bundesliga που ενδιαφέρεται για τον 22χρονο ακραίο επιθετικό, όμως η Μάιντς είναι αυτή τη στιγμή στην «pole position». Μάλιστα το «Karnevalsverein» έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη Φορτούνα.

🇬🇷 Mainz are in pole position to sign Fortuna Düsseldorf winger Christos Tzolis (22).



💰 Tzolis has a release clause in his contract valid until July 15th.



(RP)https://t.co/udXb4MKPIj