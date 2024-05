Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε τρία γκολ στη νίκη της Φορτούνα Ντίσελντορφ επί του Μαγδεμβούργου με 3-2 για την τελευταία αγωνιστική της 2η κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο τρομερός Χρήστος Τζόλης «υπέγραψε» το τελευταίο τρίποντο της Φορτούνα Ντίσελντορφ για την τρέχουσα σεζόν. Ο διεθνής Έλληνας ακραίος επιθετικός επιθετικός πέτυχε χατ τρικ στο εντός έδρας ματς με το Μαγδεμβούργου και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 3-2.

Ο 22χρονος winger άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στο 20'. Οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα με γκολ στο 31' και στο 47' αλλά ο Τζόλης πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ στο 88'΄και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

