Την... Άρσεναλ βρήκε μπροστά του κατά τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης της Bundesliga ο Γκρανίτ Τζάκα και βοήθησε ο Φρίμπονγκ γι αυτό!

Ο Γκράνιτ Τζάκα πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την Άρσεναλ μετά από επτά χρόνια στο Λονδίνο και να πάρει μεταγραφή στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η φετινή του σεζόν στις «ασπιρίνες» είναι από τις καλύτερες της καριέρας του, γεγονός που τον καθιστά τον αφανή ήρωα πίσω από την «τρελή» πορεία της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

Η «σαλατιέρα» που κατέκτησε με τη Λεβερκούζεν είναι το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του και το πρώτο μετά από 13 χρόνια!

Κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς, ο συμπαίκτης του, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, θέλησε να τον τρολάρει, αναφέροντας και την πρώην ομάδα του.

«Ήρθες από την Άρσεναλ και το πήρες εδώ», του έλεγε, με τους δύο να γελούν με την ψυχή τους.

Εδώ το σχετικό βίντεο από το instagram live του Φρίμπονγκ:

Frimpong to Xhaka: "You came from Arsenal and you won it here.” 😭😭



