Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μετρά αντίστροφα για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και οι φίλοι της δηλώνουν ανοιχτά... ερωτευμένοι με τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας τους, Τσάμπι Αλόνσο.

Η αναμονή φτάνει στο τέλος της, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θέλει το τρίποντο κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης (14/04 - 18:30) για να κλειδώσει και μαθηματικά το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και μια ολόκληρη πόλη ντύθηκε στα χρώματα της ομάδας για να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Μάλιστα, οι φίλοι των Ασπιρινών στην τεράστια γιορτή που έστησαν για το πρωτάθλημα φρόντισαν να τιμήσουν και τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας τους, Τσάμπι Αλόνσο, μετατρέποντας τον δρόμο που οδηγεί στη «Bayarena» σε... «οδό Τσάμπι Αλόνσο»!

Bayer Leverkusen have renamed the road leading to their stadium after Xabi Alonso, ahead of potentially securing the Bundesliga title this evening! 🚨 pic.twitter.com/veSyN3FR1W