Ένας πρώιμος αποκλεισμός της Μπάγερν στο Champions League μπορεί να επισπεύσει τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, με τον Τούχελ να αποχωρεί πριν από το τέλος της σεζόν.

Πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο ενδέχεται να καταφτάσει τελικά το διαζύγιο μεταξύ Μπάγερν και Τόμας Τούχελ. Οι δυο πλευρές έχουν επικοινωνήσει τις προθέσεις τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά το φινάλε της σεζόν, όμως το Champions League μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany» σε περίπτωση που οι Βαυαροί δεν καταφέρουν να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στη Λάτσιο και αποκλειστούν από τη φάση των «16» της διοργάνωσης, τότε ο Γερμανός προπονητής πιθανότατα θα χαιρετήσει άμεσα!

Το πρόβλημα βέβαια έγκειται στο γεγονός πως αυτή την περίοδο κανένας υπηρεσιακός προπονητής πείθει τη Μπάγερν πως μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν, όταν οι διεργασίες για νέο τεχνικό θα βρίσκονται σε φουλ ρυθμούς.

Πάντως εφόσον η Μπάγερν περάσει τον σκόπελο της φάσης των «16» τότε ο Τούχελ θα παραμείνει στο τιμόνι μέχρι το καλοκαίρι, ακόμα κι αν οι Βαυαροί δεν κατακτήσουν τον θεσμό.

🚨News #Tuchel: He will definitely be the coach against Lazio Rom!



➡️ If Bayern reach the quarter-finals, regardless of how, Tuchel should stay in charge until the end of the season



➡️ But: If Bayern exit after the 0-1 loss in the first leg, an immediate separation is likely!… pic.twitter.com/X4ShYnyOGE