Ο Μάρκος Ρόις όπως όλα δείχνουν δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Ντόρτμουντ και θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά από 12 χρόνια παρουσίας του στη Βεστφαλία.

Ο Μάρκο Ρόις αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν από την Ντόρτμουντ, μετά από 12 χρόνια παρουσίας του στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο, Σάντι Αούνα, ο αρχηγός των Κιτρινόμαυρων δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει από τους Βεστφαλούς ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Ρόις έχει εκφράσει ενδιαφέρον απόκτησής του ήδη η Γκλάντμπαχ αλλά και ομάδες από το MLS.

🚨🟡⚫️🇩🇪 #Bundesliga |



🔚 Marco Reus could leave Borussia Dortmund as a free agent at the end of his contract in the summer of 2024



✅️ Borussia Mönchengladbach and some clubs in MLS are inquiring to sign him as free



W @FT_Redaktionhttps://t.co/RQNYgKEY12 pic.twitter.com/CDcor7CzMU