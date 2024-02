Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οπαδός κατά τη διάρκεια του αγώνα της Bundesliga μεταξύ της Λειψίας και της Γκλάντμπαχ το Σάββατο (17/02).

Οπαδός της Λειψία έχασε τη ζωή του στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Γκλάντμπαχ το Σάββατο (17/02). Μετά από επείγον ιατρικό περιστατικό, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης του οπαδού, αλλά χωρίς επιτυχία. Το γήπεδο σιώπησε μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την DW Sports.

Ένας οπαδός της Γκλάντμπαχ έχασε επίσης τη ζωή του έξω από το γήπεδο πριν από τον αγώνα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η Λειψίας εξέδωσε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, η οποία ανέφερε: «Μια σπαρακτική νύχτα. 'Υπήρξε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό σήμερα πριν από τον αγώνα μεταξύ της Λειψίας και της Γκλάντμπαχ και το άτομο δυστυχώς έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο.

Την ίδια ημέρα, ένα μέλος των οπαδών της Γκλάντμπαχ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο προς τη Λειψία. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και όλες μας οι σκέψεις είναι με τις οικογένειες και τους συγγενείς των οπαδών, στους οποίους εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας».

Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist.



Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen.



Ruhe in Frieden. https://t.co/ulVyklmZMv