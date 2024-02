Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ο προπονητής της Καϊζερλάουτερν, Δημήτρης Γραμμόζης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την γερμανική ομάδα μόλις 73 μέρες μετά.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Ντέρεκ Ράε αποκάλυψε πως όπως ενημερώθηκε από διάφορες πηγές, η Καϊζερλάουτερν φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να απομακρύνει τον Δημήτρη Γραμμόζη από την τεχνική της ηγεσία, παρά το γεγονός πως έχει φτάσει με την ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας.

Ο βασικός λόγος είναι η κακή απόδοση της ομάδας στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην 16η θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ του υποβιβασμού, έχοντας ίδιους βαθμούς με την 17η Χάνσα Ρόστοκ, θέση η οποία οδηγεί απευθείας στον υποβιβασμό.

Ο 45χρονος Ελληνογερμανός τεχνικός ήρθε στην ομάδα στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2023 κι έκτοτε μετρά μόλις μία νίκη σε έξι αγώνες πρωταθλήματος έχοντας ακόμη πέντε ήττες.

