Ο Τζέιντον Σάντσο βρίσκει και πάλι τη φόρμα του στην Ντόρτμουντ, παίζει ξανά με χαμόγελο και μοιάζει να δικαιώνεται μετά την εφιαλτική περίοδο που έζησε με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Μονόδρομος ήταν η αποχώρηση του Τζέιντον Σάντσο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Άγγλος εξτρέμ είχε μπει στο «ψυγείο» από τον Έρικ Τεν Χαγκ ο οποίος περίμενε μια... συγγνώνη την οποία δεν άκουσε ποτέ. Οι δυο τους είχαν αναπτύξει μια μεγάλη κόντρα και δεν γινόταν να συνεχίσουν στο ίδιο περιβάλλον, με τον Σάντσο τελικά να αποχωρεί και να επιστρέψει στην Ντόρτμουντ ως δανεικός.

First game: assists Reus 🅰️

Second game: wins penalty for Füllkrug ⚽️



Jadon Sancho is 💛 life in Dortmund pic.twitter.com/ZtRKp8Jwf3